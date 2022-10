20.000 Besucher bei Apfelfest auf Salzkottener Bio-Hof

Salzkotten-Scharmede

Attraktionen und Aktionen lockten am Samstag und Sonntag wohl an die 20.000 Menschen zum Apfelfest auf den Vauß-Hof in Salzkotten-Scharmede. Nach zweijähriger Pause fand das beliebte Fest rund um den Apfel bereits zum siebten Mal auf dem Hof der Familie Pötting statt. So voll wie an diesem Wochenende war es noch nie.

Von Hans Büttner