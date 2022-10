285 Einwendungen gegen Erweiterung des Steinbruchs

Salzkotten-Niederntudorf

Im Genehmigungsverfahren zur Erweiterung des Steinbruchs in Niederntudorf steht der nächste Schritt bevor. Am Dienstag, 25. Oktober, beginnt um 9.30 Uhr der Erörterungstermin in der Kleeberghalle in Niederntudorf.

Von Marion Neesen