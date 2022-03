Salzkottener Marathon war 2021 Pilotprojekt in der Corona-Pandemie

Salzkotten

Spenden in Höhe von 4200 Euro sind jetzt an die Vereine und Gruppen gegangen, die als Helferteams im Juni vergangenen Jahres beim Salzkottener Marathon beteiligt waren: TV Salzkotten Basketball, das Kampfrichter Team, die Mohnkickern, die Montessorischule Salzkotten, RW Verne, SCC Scharmede, SV Upsprunge, SV Verlar, Kolping Salzkotten Abteilung Karneval, TSV Tudorf, VfB Salzkotten und der Verein zur Förderung des Sports in Salzkotten.