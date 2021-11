640 Impfungen am ersten Tag

Impfstelle des Kreises Paderborn in Salzkotten hat am Donnerstag die Arbeit aufgenommen

Salzkotten/Paderborn

Die Impfungen in der Impfstelle des Kreises Paderborn in Salzkotten haben am Donnerstag um 12 Uhr begonnen. „Ich bin sehr dankbar, dass es uns zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz in kürzester Zeit gelungen ist, hier in der Sälzerhalle wieder Impfungen anbieten zu können“, sagt Landrat Christoph Rüther.

