850 Jahre Wallfahrt: Proben für Aufführung am Wochenende in Verne gehen in die Endphase

Wagt einen Blick über die rot-weißen Absperrbänder. Und ist plötzlich Zeuge der letzten Vorbereitungen und Proben für das Musical, das am kommenden Wochenende die Legende der Verner Wallfahrt lebendig werden lässt.

850 Jahre Wallfahrt in Verne müssen auf ganz besondere Weise gefeiert werden, fand Küsterin Mechthild Adriano und trug die Idee eines Historienspiels an die Familie Merschmann heran. Die war sofort Feuer und Flamme. Regisseurin Petra Merschmann ist Inhaberin und Rektorin der „International Music Academy“ in Paderborn. Sie verfasste nicht nur die Dialoge und Libretti, sondern zeichnet verantwortlich für die Aufführungen am Samstag und Sonntag.

Da erwartet die Besucher ein buntes Bild mittelalterlichen Lebens, Ritter mit Federhüten und Rüstungen, Burgfräulein in Samt und Seide, das Volk in Lederwämsen. Erzählt wird die Geschichte Wilhards von Vernede (Stephan Wurst), der sich den Kreuzrittern um Heinrich den Löwen anschloss. Mit im Reisegepäck: Das aus einem Rosenstock selbst geschnitzte Marienbildnis. Dies geht ihm im Schlachtgetümmel verloren, doch als er geläutert nach Verne zurückkehrt, findet er es unversehrt in eben jenem Rosenstrauch wieder, aus dem er es einst schnitt.

Rabado von Brenken (Dr. phil Henrik Fockel), Ritter Horadus und Knappe Helfrich (Robin und Mats Meier) sind seine Mitstreiter, im Musical tatkräftig unterstützt von der Berliner Rittergilde.

Man kann nur erahnen, wie viele Stunden für Recherche, für Text- und Kompositionsarbeit, bei der Kostümgestaltung und den zahllosen Proben zusammengekommen sind.

Manche Ensemble-Mitglieder sind schon „alte Hasen“ und nach eigenem Bekunden fast lampenfieberfrei, manche treten das erste Mal vor Publikum auf und sind entsprechend aufgeregt. Bei der Hauptprobe wurde Nervosität mit Kuchen und Süßigkeiten bekämpft. Und nun wünscht sich die Truppe für die Aufführungen am Samstag und Sonntag dreierlei: Dass viele Zuschauer kommen, dass niemand seinen Text vergisst und dass das Wetter mitspielt. Karten gibt es noch an der Tageskasse und im Gemeinsamen Pfarrbüro des Pastoralverbundes in Salzkotten.