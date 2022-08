850 Jahre Wallfahrten in Verne:  weitere Veranstaltungen

Die zweite Hälfte des Jubiläumsjahres „850 Jahre Wallfahrt Verne“ hat begonnen. Im Rahmen des Wallfahrtsjubiläums sind die nächsten Wallfahrten und Konzerte am Brünneken und in der Kirche geplant.

Seit 850 Jahren gibt es die Wallfahrten in Verne. Im Mittelpunkt steht dabei das Gnadenbild. Das Jubiläum wird auch in der zweiten Jahreshälfte mit vielen Veranstaltungen gefeiert.

Am Sonntag, 14. August, dem Vortag von Maria Himmelfahrt, findet die große Senioren-Wallfahrt auf dem Brünnekengelände statt. Beginn ist 14.30 Uhr mit dem Empfang und Einzug des Gnadenbildes. Anschließend findet vor der Brünnekenkapelle das Pontifikalamt unter Leitung von Weihbischof Dr. Dominikus Meier OSB statt. Nach der Verabschiedung des Gnadenbildes am Brünneken besteht die Möglichkeit, den Nachmittag im Pfarrheim und Pfarrgarten bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen.

Am Sonntag, 21. August, ist das erste Konzert unter der Leitung von Petra Merschmann geplant. Es steht unter dem Titel: „Allerley Schlemmerey Tafelmusik und Picknick-Konzert“ – ein Ohren- und Gaumenschmaus mit Erzählungen der Pilgerreise des Ritters Wilhard. Beginn ist um 16 Uhr am Brünneken. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Eine Tischreservierung ist unter Tel. 0177/4659239 zum 19. August möglich.

Lichterprozession zur Kirche

Am Donnerstag, 8. September, (Mariä Geburt) findet die Wallfahrt der Pastoralen Räume statt. Treffen ist 19 Uhr an der Pfarr- und Wallfahrtskirche. Von dort führt die Prozession zum Brünneken. Die heilige Messe vor der Brünnekenkapelle wird um 19.30 Uhr gefeiert, anschließend gehen die Teilnehmer in einer Lichterprozession zurück zur Kirche. Der Abschluss findet vor dem Gnadenbild statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Abend im Pfarrheim und Pfarrgarten bei kühlen Getränken ausklingen zu lassen.

Sonntag, 25. September, ist ein weiteres Konzert von Petra Merschmann in der Pfarr- und Wallfahrtskirche geplant. Es trägt den Titel „Ave Maria“ und beginnt um 17 Uhr in der Kirche. Auch hier ist der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht.