90 Pilger mit dem Gnadenbild der Muttergottes unterwegs

Ein langer Weg mit einer langen Tradition: Erstmals seit 25 Jahren hat am Sonntag wieder die Große Liebfrauentracht stattgefunden. Knapp 90 Pilger brachen früh um 5 Uhr morgens in Geseke auf, um das Gnadenbild der Muttergottes „Trösterin der Betrübten“ aus Verne abzuholen.

Nach einem 32 Kilometer langen Weg mit zahlreichen Stationen, unter anderem auch am Mutterhaus der Franziskanerinnen in Salzkotten, endete der Weg schließlich am späten Abend wieder in Verne. Während einige Pilger die gesamten Strecke mitgingen, gesellten sich viele für einen Teil dazu.

In der Spitze waren mehrere hundert Gläubige unterwegs. An der Maria-Hilf-Kapelle begrüßten Bürgermeister Dr. Remco van der Velden und die Schützen das Gnadenbild und die Pilger auf Geseker Stadtgebiet.