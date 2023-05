Salzkotten: Starke Männer lassen Kilos für guten Zweck purzeln

Seit Dezember 2022 läuft in Verlar eine spektakuläre Abnehmaktion für den guten Zweck. Schützenoberst und König Jens Baumhoer und der Vize-Vorsitzende des Sportvereins, Dirk Kellner, wollen Pfunde verlieren und damit Spenden sammeln.

Abnehmaktion in Verlar hat bereits 8000 Euro an Spenden eingebracht

So sah es zum Auftakt der Abnehmaktion in Verlar aus. Jens Baumhoer und Dirk Kellner bringen gemeinsam fast 263 Kilo auf die Waage.

Am Heiligen Abend begann die Aktion. Unter der Regie des Salzkottener Bürgermeisters Ulrich Berger stellten sich beide Schwergewichte auf die Waage, um das Startgewicht zu klären. Mit gemeinsamen 262,8 Kilo ging es los. Bis zum 10. Juni dieses Jahres versuchen die beiden so viele Kilos wie möglich zu verlieren. Für jedes verlorene Kilo freuen sich die Abnehmwilligen über Spenden von mindestens einem Euro.

Wie viele Kilos inzwischen gepurzelt sind, wollen Baumhoer und Kellner nicht verraten. „Der genaue Stand würde ja die ganze Spannung rauben. Aber wir haben beide schon gut abgespeckt“, sagt Kellner. Mehr als 8000 Euro an Spenden seien bereits eingegangen. Sie sind für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) gedacht.

Die Aktion, die unter dem Motto steht „Wir verlieren Kilos, andere gewinnen Lebenszeit“, endet am 10. Juni mit dem Abschlusswiegen auf dem Sportplatz. An dem Wochenende wird auch die Fußballschule des VfL Bochum auf dem Sportgelände in Verlar gastieren. Gemeinsam mit dem SV Blau-Weiß Verlar veranstaltet sie ein dreitägiges Fußballcamp.

Benefizspiel am 10. Juni

70 Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren werden dort in mehreren Einheiten von ehemaligen Profis trainiert. Zu den Trainern gehören auch Ex-Nationalspieler wie Dariusz Wosz und Manni Kaltz. Zudem wird am Samstag, 10. Juni, um 17 Uhr ein Benefizspiel zugunsten der DKMS zwischen der Altherren der SG Verlar/Mantinghausen und der Traditionsmannschaft des VfL Bochum angepfiffen.

Im Anschluss an das Spiel (etwa 19.30 Uhr) wird ein Heißluftballon am Sportplatz starten. Zwei Karten für die Mitfahrt werden während des Spiels verlost.