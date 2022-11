André Kuper gratuliert CDU-Seniorenunion Salzkotten zum Geburtstag

Thema seiner Rede sollte eigentlich die Tätigkeit eines Landtagspräsidenten sein, doch Kuper nahm den 9. November zum Anlass, um das Thema Demokratie in den Mittelpunkt zu rücken. Die Pogromnacht, aber auch die Öffnung der Grenzen zur ehemaligen DDR hätten den 9. November zu einem Gedenktag werden lassen.

„Der 9. November steh in enger Verbindung mit der Demokratie, denn er zeigt, dass wir froh und dankbar sein können, dass uns die Siegermächte die Demokratie gegeben haben“, sagte Kuper. Sie sei zwar nicht an allen Stellen perfekt, aber sie sei die beste Staatsform.

„Demokratie erlaubt uns auch, Fehler zu korrigieren, auch in der Politik“, sagte Kuper. Politiker stünden täglich vor neuen Herausforderungen, da sei es nicht verwunderlich, dass auch hier Fehler gemacht würden. Als Beispiel nannte Kuper einige Corona-Schutzmaßnahmen, die zu Beginn der Pandemie gemacht worden seien, und sich später als falsche herausgestellt hätten. Auch die Umweltkatastrophe im vergangenen Jahr, bei der neben dem Ahrtal auch viele Orte in NRW betroffen waren, thematisierte der Landtagspräsident. 180 der 396 Städte in NRW seien betroffen gewesen. An Hilfeleistungen seien 1,43 Milliarden Euro ausgezahlt worden. 94 Prozent aller Anspruchsberechtigten hätten inzwischen ihre Zuwendungen erhalten, sagte Kuper.

Mit Blick auf Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger sagte Kuper, dass auch die Kommunen in der Flüchtlingspolitik vor weiteren großen Herausforderungen stünden. Zudem würden die hohe Inflation, die Probleme bei der Energieversorgung und die zunehmend weiter steigenden Preise alle Kräfte fordern.

Kuper betrachtete mit Sorge die zunehmend aufkommenden Verschwörungstheorien von der rechten und linken Seite der Gesellschaft. Daher appellierte der Präsident an alle Demokraten, sich für die Demokratie einzusetzen. Aus diesem Grund werde der Landtag auch seine Bemühungen zur Förderung der Demokratie weiter ausbauen. Unter dem Titel „Botschaften für Demokratie“ werde ein neues Format erstellt. Der Landtag werde mit allen Einrichtungen, einschließlich Präsidium, mehr auf die Menschen zugehen und vor Ort sein, sagte Kuper. Man werde das Gespräch suchen, eine Wanderausstellung zur Unterstützung erstellen und Ehrenamtliche einladen. „Mir ist es wichtig, die Menschen mit ins Boot zu nehmen“, so Kuper.

Viel Beifall für das älteste Mitglied

Unterstützt vom Beifall der 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dankte der Vorsitzende der Salzkottener CDU-Seniorenunion, Heribert Kick, dem Gastredner, lobte dessen Ausführungen und versicherte, dass sich die Seniorinnen und Senioren auch in Zukunft bemerkbar machen werden.

Viel Beifall gab es auch für das älteste Mitglied in der Seniorenunion, Anton Koch aus Scharmede. Seit 1964 ist der 93-Jährige Mitglied der CDU und seit 30 Jahren in der Seniorenunion. Noch heute ist Anton Koch politisch stark interessiert und in den sozialen Netzwerken unterwegs. Für seine Verdienste wurde Anton Koch während der Jubiläumsfeier mit einer Ehrenurkunde der Senioren Union Deutschland ausgezeichnet.