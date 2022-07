Andreas Lehmann ist Schützenkönig in Salzkotten

Andreas Lehmann hatte am Samstagnachmittag das Glück des Tüchtigen. Mit dem 151. Schuss erlegte der 48-Jährige um 16.04 Uhr den Holzadler, den er selbst gebaut hatte. Zur Mitregentin erwählte der Stabsoffizier seine Ehefrau Anja Stendeke-Lehmann. Die neuen Majestäten wohnen „Am Rothebach“. Ihr Sohn Janik ist ebenfalls Schützenbruder. Andreas Lehmann, Tischler von Beruf und beschäftigt bei der Firma Löer Systemlösungen in Haaren, riss nach dem finalen Treffer beide Arme in die Luft, Tränen der Freude schossen ihm in die Augen – so ergriffen war er. Besonders groß war der Jubel in der 1. Kompanie, die damit wiederum den König stellt. Es freute sich „am mehrsten, der (neue) Hauptmann der Ersten“, Reinhard Janhsen. Von 2019 bis 2022 waren bekanntlich Marc Reidel und Steffi Reidel-Keimer, die am Samstag nach mehr als 1090 Tagen abgelöst wurden, das Sälzer Königspaar.

