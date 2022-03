Salzkotten

Adama Makalo ist wunschlos glücklich. „Mein Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagt die junge Mutter (30) aus Gambia. Sie und ihre beiden Kinder Abdou (9) und Fatoumata (6) haben nach drei Jahren in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft nun endlich eine eigene Wohnung gefunden in Salzkotten-Upsprunge. Bereits am vergangenen Wochenende ist die kleine Familie dort eingezogen.

Von Marion Neesen