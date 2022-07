Annie Chops stimmt Mark-Forster-Fans in Salzkotten ein

Salzkotten

Mark Forster bestreitet am Freitag, 22., und am Samstag, 23. Juli, zwei Konzerte an der Dreckburg in Salzkotten. Knapp 5000 Besucherinnen und Besucher können sich nicht nur auf die bekannten und beliebten Lieder von Mark Forster freuen, sondern auch auf die stimmengewaltige Annie Chops.