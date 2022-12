Ansturm auf Salzkottener Schulen und Kindergärten

Salzkotten

Insgesamt 14 Eingangsklassen werden an den Salzkottener Grundschulen im nächsten Schuljahr gebildet. Das sind drei mehr als üblicherweise. Wurden in den vergangenen Jahr etwa 250 bis 260 Kinder in den städtischen Schulen angemeldet, gibt es diesmal mit 316 Kindern „einen Ausreißer nach oben“, wie Josef Eich (Fachbereich Bildung und Soziales) am Mittwochabend im Schul-, Familien- und Sozialausschuss berichtete.

Von Marion Neesen