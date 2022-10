Arbeit der Volkshochschule vor Ort erneut zertifiziert

Verbandsvorsteher Ulrich Berger freute sich mit dem Team der VHS-Hauptgeschäftsstelle in Salzkotten über die Zertifizierung und sagte: „Die erneute Zertifizierung ist das Zeichen und die Anerkennung für eine gute und beständige VHS­-Arbeit in unserem Verbandsgebiet.“ Den im Qualitätsmanagement (QM) enthaltenen kontinuierlichen Verbesserungsprozess der VHS vor Ort begleitet der Qualitätsbeauftragte Markus Discher bereits vom ersten Einstieg in das Qualitätsmanagementsystem im Jahr 2009. Auch künftig gelte es, allen an der Weiterbildung Beteiligten, ob Teilnehmer, Auftraggeber, Dozenten oder VHS-Mitarbeiter, eine Realisierung hochwertiger Bildungsangebote und Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Dafür prüfen externe Gutachter bei einem Einrichtungsbesuch, einem sogenannten Audit, ob die Praxis mit der Theorie übereinstimmt. Über die Vergabe des Gütesiegels entscheidet der Beirat des Gütesiegelverbundes Weiterbildung. Dieses Gremium ist besetzt mit Vertretern aus relevanten gesellschaftlichen Gruppen, die an Leistungen und Qualität der gemeinwohlorientierten Bildung interessiert sind. Dazu zählen Ministerien, Universitäten, Verbände im Bereich Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Kultur, Arbeitsbehörde und Verbraucherschutz.

Landesförderung an die Zertifizierung geknüpft

Als Lohn für die gemeinsamen Anstrengungen könne die VHS vor Ort und ihre sechs Verbandsstädte auch weiterhin auf die Landesförderung nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zählen, die an die Zertifizierung geknüpft sei, resümiert Markus Discher. Auch für den VHS-Leiter Markus Krick ist die Rezertifizierung und die kontinuierliche Verbesserung der VHS­ Arbeit eine Herzensangelegenheit. „Unser Kerngeschäft ist die Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen. Die Zufriedenheit unserer Teilnehmenden ist uns besonders wichtig. Dazu tragen wir bei, indem wir uns vom Fachwissen und von der pädagogischen Kompetenz der Dozentinnen und Dozenten überzeugen und sämtliche Abläufe rund um den Unterricht so effizient wie möglich gestalten“.