 Ausbildungsmessen in Salzkotten und Geseke

Die Ausbildungsmessen für Schulabgänger in Salzkotten und Geseke gehen im Januar und März wieder in Präsenz über die Bühne. Am Dienstag, 24. Januar, in der Gesamtschule Salzkotten und am Mittwoch, 15. März, in der Sekundarschule Geseke sollen bei der „Same Game“ wieder Arbeitgeber und Auszubildende zueinander finden.

Bürgermeister Ulrich Berger, Detlef Schmidt (Agentur für Arbeit), Schulleiter Berthold Fischer und Natalja Schulze (Berufsorentierung Gesamtschule Salzkotten/hinten von links) sowie Julia Fischer (Stadt Salzkotten) und Leonie Lammers (Auszubildende Stadt Salzkotten/vorn von links) rufen zur Teilnahme an der Same Game auf.

Same Game – das bedeutet Salzkottener Ausbildungsmesse Geseker Ausbildungsmesse. Denn seit einigen Jahren kooperieren die Nachbarstädte bei der Ausrichtung dieser Veranstaltungen, bei denen Unternehmen freie Ausbildungsplätze vorstellen und Schüler vielleicht ihren Traumberuf finden. Same Game bedeutet hingegen wörtlich übersetzt: gleiches Spiel. Das ist es aber bereits seit Jahren nicht mehr. Längst wurden die Karten neu gemischt.

In Salzkotten ist es inzwischen die 27. Ausbildungsplatzbörse, die am Dienstag, 24. Januar, in der Zeit von 8.15 Uhr bis 13 Uhr in der Mensa der Gesamtschule ausgerichtet wird. Geboren worden war die Idee 1997 vor dem Hintergrund, deutlich zu machen, wo gibt es noch Ausbildungsplätze und welche Schüler sind noch nicht versorgt.

2022 blieben 70 Lehrstellen unbesetzt

„Es gab einmal Zeiten, in denen war das Verhältnis zwischen Unternehmern und Ausbildungsanwärtern 5 zu 120“, erinnert sich Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die bei der Ausbildungsmesse Ausschau nach einem interessanten Beruf halten, ist in etwa gleich geblieben. Bei den Betrieben hat sich das Blatt inzwischen jedoch deutlich gewendet. Bis zu 50 Unternehmen nutzten jeweils in den vergangenen Jahren die Chance, bei der Ausbildungsmesse Azubis eine Lehrstelle schmackhaft zu machen. Auch diesmal hätten sich bereits 43 Unternehmen angemeldet, berichtet Mitorganisatorin Julia Fischer von der Stadt Salzkotten.

„Auch für uns in der Verwaltung wird es immer schwieriger, Nachwuchskräfte zu finden“, bestätigt Bürgermeister Ulrich Berger. „70 Ausbildungsplätze sind im vergangenen August allein im Raum Salzkotten unbesetzt geblieben“, schildert Natalja Schulz das Dilemma der Arbeitgeber. Sie ist in der Gesamtschule Salzkotten für die Berufsorientierung zuständig. „Dabei ist das Problem längst nicht mehr branchenspezifisch“, ergänzt Detlef Schmidt, Teamleiter im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit. „Die Tendenz zeigt, dass immer mehr Stellen unbesetzt bleiben, egal ob im Handwerk oder in der Pflege“, so Schmidt.

Gespräche von Angesicht zu Angesicht

Ulrich Berger und Detlef Schmidt sind froh, dass die Ausbildungsplatzbörsen nun wieder in Präsenz veranstaltet werden können. Zwar hätten auch die Onlinebörsen funktioniert, besser seien jedoch der persönliche Kontakt und das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. So seien in den zurückliegenden Jahren so mancher Ausbildungsvertrag geschlossen und vor allem auch Praktika vermittelt worden.

Detlef Schmidt sieht außerdem eine wichtige Aufgabe darin, der dualen Ausbildung wieder mehr Wertschätzung im Vergleich zum Studium zu verleihen. Daher sei es von Bedeutung, den Jugendlichen frühzeitig Orientierung zu geben. Der Leiter der Salzkottener Gesamtschule, Berthold Fischer, hat die Erfahrung gemacht, dass viele Schülerinnen und Schüler während der Messe noch einmal einen ganz neuen Blick auf Berufe und Unternehmen bekommen.

„Viele Schülerinnen und Schüler wissen nach ihrem Schulabschluss meist noch gar nicht, was sie machen wollen. Bei der Ausbildungsplatzbörse haben sie die Möglichkeit, in kurzer Zeit 30 bis 40 verschiedene Berufsfelder kennenzulernen“, ruft Berger zu Teilnahme auf. Die Messe sei für alle Interessierten offen und kostenfrei. Auch Unternehmen können sich noch zur Teilnahme bei Julia Fischer (Stadt Salzkotten) anmelden. Vor Ort werden auch wieder die Kreishandwerkerschaft und die IHK sein. In Geseke ist die Ausbildungsmesse am Mittwoch, 15. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Sekundarschule geöffnet.