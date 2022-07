Ausgebranntes Auto in Salzkotten – Halter aus Büren stellt sich der Polizei

Das Rätsel um das am frühen Mittwochmorgen auf einem Feldweg zwischen Salzkotten und Geseke ausgebrannte Auto ist gelöst: Der Halter des VW Golf, ein 29-jähriger Mann aus Büren, hat sich bei der Polizei in Geseke gestellt.

Das völlig verkohlte Fahrzeug am Straßenrand zwischen Salzkotten und Geseke.

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 2 Uhr, hatten Zeugen die Polizei über ein brennendes Fahrzeug in der Nähe der B1 informiert und von einer sich neben dem Auto aufhaltenden Person berichtet. Als die Einsatzkräfte die Straße Neue Landwehr erreichten, stand der VW Golf älteren Baujahres in Vollbrand. Der Fahrer des Wagens wurde nicht angetroffen. Eine Suche – mit Unterstützung der Sondereinheit Drohne der Feuerwehr Geseke – auf den umliegenden Feldern und der Bahnstrecke wurde nach einer Stunde ergebnislos abgebrochen.