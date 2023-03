Auto aus Hofeinfahrt in Salzkotten gestohlen

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (9. März) gegen 3 Uhr in Salzkotten einen Audi A6 Avant gestohlen. Das Fahrzeug war im Pauline-von-Mallinckrodt-Weg auf einer Hofeinfahrt abgestellt, teilte die Polizei mit.

Polizei findet Audi Avant an einem Zementwerk in Geseke und sucht Zeugen

In Salzkotten wurde ein Audi gestohlen. Wenige Stunden später fand die Polizei (Symbolbild) das Fahrzeug an einem Zementwerk in Geseke und sucht nun Zeugen.

Der 35-jährige Fahrzeughalter stellte den Diebstahl gegen 3.20 Uhr fest. Seine Ehefrau war wach geworden, weil sie den Motor eines Autos gehört hatte.

Nach Angaben der Polizei zeigen Videoaufnahmen der Klingelanlage, wie eine unbekannte Person in den Pkw einstieg und losfährt. Eine weitere unbekannte Person, die zu sehen ist, hatte vermutlich an der Hofeinfahrt das Funksignal des Audi abgefangen.

Während der eingeleiteten Fahndung sichtete eine Bürener Streifenwagenbesatzung auf der L776 in Fahrtrichtung A 44 den blauen Audi mit Paderborner Kennzeichen. Sie fanden ihn nach kurzer Verfolgung auf dem Hof eines Zementwerkes in Geseke vor. Im Wagen befanden sich keine Personen mehr, die weitere Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht in Salzkotten verdächtige Personen gesehen oder vielleicht auch auf dem Gelände des Geseker Zementwerkes? Wem ist der Wagen eventuell auf der L776 aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Auch in Delbrück ist am Mittwoch ein BMW X3 gestohlen worden, indem sich die Täter vermutlich durch Überbrücken des „Keyless-Go“-Systems Zugang zum Fahrzeug verschafften. Das Keyless-Go-System ist eine Komfort-Funktion moderner Fahrzeuge und erlaubt das Starten des Fahrzeuges ohne Einstecken des Autoschlüssels. Dabei funkt der Schlüssel ein Signal an das Fahrzeug, dass dann per Knopfdruck gestartet werden kann. Die Täter versuchen das Signal des im Haus abgelegten Schlüssels zu verstärken, um damit das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Die Polizei rät deshalb, das Funksignal durch Aluminium oder im Handel erhältlich Schutzhüllen abzuschirmen.

Tipps der Polizei zum Umgang mit Keyless-Go-Systemen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-zum-umgang-mit-keyless-go