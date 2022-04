Auto nach Unfall in Mantinghausen ausgebrannt

Bei einem Verkehrsunfall in Salzkotten-Mantinghausen sind zwei Personen verletzt worden. Das Unfallauto brannte aus, wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte.

In der Nacht zu Samstag befuhr ein 19-Jähriger mit einem VW Golf die K 61 aus Verlar kommend in Richtung Mantinghausen. Dort kam das Auto, so die Polizei weiter, auf der winterglatten Straße nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und geriet in Brand.

Der Fahrer und die Beifahrerin (20) verließen das Fahrzeug noch rechtzeitig. Sie wurden bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den brennenden Golf.