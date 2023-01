Automatenknacker droht mit Hammer

Drei Nächte in Folge haben Diebe in Salzkotten zwei und in Delbrück einen Zigarettenautomaten geplündert. Das hat am Montag die Polizei mitgeteilt.

An der Bauhofstraße in Salzkotten knackten die Täter zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag einen Automaten vor einem Baustoffhandel. Mit Hebelwerkzeugen und einem Winkelschleifer wurden das Gerät aufgebrochen und die Zigaretten sowie das Geld aus den Behältern entwendet.

An der Hederbornstraße auf Höhe der Pfarrer-Drees-Straße entdeckte in der Nacht zu Samstag kurz nach Mitternacht ein Passant einen aufgebrochenen Automaten . Am Tatort fanden Polizisten ähnliche Aufbruchspuren, Zigaretten und Geld fehlten. In der Nacht zu Sonntag bemerkten Autoinsassen um Mitternacht drei Tatverdächtige im Delbrücker Gewerbegebiet am Lindenweg.

Das Trio machte sich an einem völlig zerstörten Zigarettenautomaten zu schaffen. Als die Verdächtigen die Zeugen entdeckten, lief einer mit einem erhobenen Hammer auf deren Auto zu. Dann flüchtete das Trio Richtung Birkenweg. Die Tatverdächtigen waren vollständig schwarz gekleidet und trugen schwarze Sturmhauben. Zwei waren etwa 1,85 Meter groß, der dritte etwa 1,65 Meter. Hinweise nimmt die Polizei in allen drei Fällen unter Tel. 05251/3060 entgegen.