Besonderes Engagement in der Jugendarbeit gewürdigt

Eine lebendige und lebenswerte Stadt werde maßgeblich geprägt durch das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, hieß es bei der Preisverleihung. Auch in der Jugendarbeit sei ehrenamtliche Arbeit unverzichtbar. Im Rhythmus von zwei Jahren zeichnet die Stadt Salzkotten daher besonderes Engagement im Bereich Jugendarbeit aus.

Zu Beginn des Jahres wurde um Vorschläge aus der Bevölkerung gebeten. Die eingegangenen Vorschläge wurden von einer fachkundigen Jury gesichtet und beurteilt. Dem Vorschlag der Jury schloss sich der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss des Rates der Stadt Salzkotten an und bestätigte damit die 15. Ehrung von Jugendgruppen und in der Jugendarbeit Tätigen.

In seinem Grußwort hob der Bürgermeister direkt zu Beginn hervor, wie wichtig das Ehrenamt in Salzkotten sei. Besonders freue er sich darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger das Leitbild der Stadt „Unita durant – Einigkeit macht stark“, aktiv lebten. Hiervon profitiere der Nachwuchs in den Vereinen, Verbänden und Einrichtungen immens.

Auch die stellvertretende Ausschussvorsitzende des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses, Johanna Lindenblatt, schloss sich ihrem Vorredner an. Hierzu führte sie ein Zitat Erich Kästners an: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Auch für die Geehrten gelte dies in ihren Augen, da diese tagtäglich und aus eigener Motivation heraus, trotz immer knapperer Zeitressourcen als Vorbilder vorweggingen und jungen Menschen so Werte und Orientierung für deren Leben vermittelten.

„Geht nicht“ gibt es nicht

Seit mehr als elf Jahren ist Helena Haasler als Jugendgruppenleiterin tätig und hat mit ihrer langfristigen Arbeit dafür gesorgt, dass mittlerweile eine dritte Jugendtanzgruppe gegründet werden konnte. Neben der Leitungstätigkeit hat sie bereits an der Organisation und Verwirklichung vieler verschiedener Veranstaltungen und Fahrten mitgewirkt. Laudator Julian Lieneke, Vorsitzender der Danzdeel, ist stolz, Menschen wie Helena Haasler in den eigenen Reihen zu haben, denn bei ihnen gebe es kein „Geht nicht.“

Von ihrer Arbeit konnten sich die Gäste direkt vor Ort einen Eindruck verschaffen. Die Danzdeel führte mit einer Jugendgruppe zwei Volkstänze auf, die von der vereinseigenen Musikgruppe live begleitet wurden. Beim Zusehen konnte es die frisch Geehrte nicht lang belassen und stieg spontan selbst mit auf die Bühne.

Die zweite Ehrung an diesem Abend leiteten die beiden Kirchenvorstandsmitglieder Esther Burdich-Brand sowie Christian Berg mit ihrer Laudatio über das Messdienerleiter-Team (MLT) der Kirchengemeinde St. Johannes Enthauptung in Salzkotten ein. Das Team aus zwölf jungen Erwachsenen sei der Kopf der 80 Messdiener der Gemeinde.

Kreative Lösungen, auch während der Corona-Zeit

Immer noch spiele der Dienst am Altar eine große Rolle, doch auch die Freizeitgestaltung werde heutzutage nicht vernachlässigt, schilderten die Beiden. Ob die Begleitung von Ferienfreizeiten, die wöchentlichen offenen Treffs oder die Umgestaltung des Messdienerraumes im Pfarrheim – mit kreativen Lösungen, auch während der Corona-Zeit, sorge das Leitungsteam dafür, dass die Motivation und der Zusammenhalt bei den Messdienern gestärkt würden. So seien die Messdiener, speziell das MLT, für Pfarrer Martin Beisler, der ebenfalls unter den Gästen war, sowie für den Kirchenvorstand ein großer Rückhalt mit ihrer engagierten Arbeit, in der viel Herzblut und Freude stecke.

Bei solch herausragendem Engagement innerhalb des Stadtgebietes, zeigte sich Bürgermeister Ulrich Berger im Anschluss unbesorgt um die Zukunft. Stattdessen freue er sich darüber, in zwei Jahren erneut Jugendgruppen und in der Jugendarbeit Aktive ehren zu dürfen.