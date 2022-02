Betrunken in Salzkotten unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer ist nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend in Salzkotten von der Straße abgekommen. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, musste aber seinen Führerschein abgeben.

Laut Polizei war der 31-Jährige um 22.18 Uhr mit einem Transporter auf dem Westring aus Richtung Eichfeld kommend in Richtung Simonstraße unterwegs. In der Kurve zur Simonstraße kam der Bulli nach rechts von der Straße ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und prallte danach gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum.

Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter erheblich beschädigt. Der Fahrer aus Salzkotten blieb unverletzt, da er aber unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Polizei eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.