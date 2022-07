Bienen sind ihr großer Schwarm

Vielen ist die kleine Ape Piaggio – die italienische Mischung aus Motorrad und Lieferwagen – auf Salzkottens Straßen sicher schon aufgefallen. Ape ist das italienische Wort für Biene. Und deshalb passt dieses Gefährt so wunderbar zu Jan (44) und Marcello (50) Liscia. Die beiden haben vor fünf Jahren mit der Imkerei eine neue Leidenschaft entdeckt und vertreiben inzwischen sehr erfolgreich ihren „Bee to Bee Honich“. Eigentlich sind die Salzkottener Ehemänner Unternehmensberater. Die Imkerei nimmt in ihrem Leben aber mittlerweile einen hohen Stellenwert ein.

