Corona-Impfungen im Kreis Paderborn: Boostern lassen oder abwarten?

Paderborn/Salzkotten

Seit zwei Wochen werden in der Impfstelle des Kreises Paderborn in Salzkotten die an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Corona-Impfstoffe von Biontech und Moderna an Impfwillige verabreicht. Während die Nachfrage in der ersten Woche sehr hoch war, ist sie nun deutlich abgeflacht, berichtet der Kreis. 500 Impfungen könnten derzeit pro Woche erfolgen, mehrere Termine blieben zuletzt aber frei.

Von Ingo Schmitz