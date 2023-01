Brandstiftung in Salzkotten-Verlar bestätigt

Die Ursache des Feuers in Salzkotten-Verlar am Donnerstag, 29. Dezember, ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Das hat die Polizei auf WB-Anfrage bestätigt.

2000 Strohballen standen in Flammen – Ermittlungen dauern an

Es werde weiter ermittelt, genauere Erkenntnisse gebe es noch nicht, so Polizeisprecher Michael Biermann. Am Abend des 29. Dezember waren auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in dem Salzkottener Ortsteil rund 2000 Strohballen in Flammen aufgegangen.