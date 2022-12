Bronzene Glocken läuten seit fünf Jahren im Salzkottener Kirchturm

Salzkotten

Es war ein Ereignis, das es in einer Kirchengemeinde nur selten gibt. 2017 hat die katholische St. Johannes Kirche in Salzkotten insgesamt sechs neue Glocken bekommen. Am 16. Dezember 2017 läuteten sie zum ersten Mal in der Sälzerstadt. Seitdem erinnert alljährlich die Messdienerleiterrunde bei einem Glühweinabend an die ersten Glockenschläge. So auch in diesem Jahr zum kleinen fünften Jubiläum.