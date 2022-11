Bürgerinitiative will Dorf weiterentwickeln

Salzkotten-Niederntudorf

Die Bürgerinitiative, die sich in Zusammenhang mit der beantragten Erweiterung des Steinbruchs in Niederntudorf gebildet hat, plant am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Kleeberghalle. Dabei will die Initiative berichten, was sie bisher erreicht hat und wie sie sich die Zukunft in Niederntudorf vorstellt.