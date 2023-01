Bürgerstiftung Salzkotten unterstützt Ukrainehilfe mit 5000 Euro

Während des Neujahrskonzertes der Stadt Salzkotten überreichten Dr. Manfred Werner (Bürgerstiftung Salzkotten) und Bürgermeister Ulrich Berger einen Scheck in Höhe von 5000 Euro an Hermann-Josef Schulte, Firma Condor Medtec. Der Salzkottener Unternehmer zeigte sich freudig überrascht und dankte im Namen der ukrainischen Bevölkerung für die großzügige Unterstützung.

Symbolischen Scheck an Unternehmer Hermann-Josef Schulte übergeben

Bürgermeister Ulrich Berger (links) und der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Dr. Manfred Werner, überreichten einen Scheck an Hermann-Josef Schulte (rechts). .

Zusammen mit Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück begann für Hermann-Josef Schulte am vergangenen Sonntag in aller Frühe ein Hilfskonvoi mit mehreren gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen und Transportern Richtung Ukraine. Mit im Gepäck waren außerdem dringend benötigte medizinische Hilfsmittel wie Operationsbestecke, Verbandmaterial und Rollatoren.

Nach bereits erfolgten Hilfstransporten schildert Hermann-Josef Schulte eindrucksvoll die Not der Menschen im Kriegsgebiet. „Spenden wie diese machen es möglich, uns auf den Weg dorthin zu machen, wo Hilfe dringendst gebraucht wird. Krankenhäusern und Hilfseinrichtungen in der Ukraine können wir mit Hilfsgütern und Fahrzeugen so direkt und effektiv helfen.“ Auf das Spendenkonto gingen nach einem gemeinsamen Spendenaufruf der Bürgerstiftung Salzkotten und der Stadt Salzkotten bisher rund 95.000 Euro ein. Bürgermeister Ulrich Berger und Dr. Manfred Werner: „Die Verwendung erfolgt ausschließlich über Ehrenamtliche, sodass die Spendengelder ohne Verwaltungsaufwand dort ankommen, wo Hilfe bitter nötig ist.“