Bürgerstiftung spendet mehr als 95.000 Euro

Die schrecklichen Bilder der Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands, besonders betroffen waren Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, gingen auch den Mitgliedern der Bürgerstiftung Salzkotten nicht aus dem Kopf. So beschloss man relativ schnell und spontan im Juli 2021, einen Spendenaufruf für die Opfer des Hochwassers zu starten.

Nicht nur in der lokalen Presse, sondern auch auf den sozialen Kanälen wurde der Aufruf großflächig verbreitet sowie „Stifti-Schweinchen“ in der Stadtbibliothek Salzkotten und im Bürgerbüro aufgestellt. Darüber hinaus wurden auch beim Open-Air-Konzert im vergangenen Jahr an der Dreckburg mit Querbeat Spendengelder gesammelt. Insgesamt kamen so 95.213,41 Euro zusammen, die an die Bürgerstiftung Bad Münstereifel fließen.