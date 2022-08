Bus in Salzkotten überlastet: „Jeden Tag bleiben Fahrgäste stehen“

Rainer Wester ist im Zuge des 9-Euro-Tickets auf den Bus umgestiegen und fährt nun täglich von Salzkotten-Upsprunge nach Paderborn. An den Haltestellen Tudorfer Straße und Am Weizenfeld sieht er jedoch jeden Morgen großes Gedrängel. „Jeden Tag bleiben Fahrgäste stehen, weil der Bus voll ist“, so Wester.

Die S90 fährt um 6.45 Uhr von Upsprunge durch die Salzkottener Kernstadt nach Paderborn. Spätestens an der Haltestelle „Salzkotten Post“ ist der Bus gut gefüllt, berichtet Rainer Wester: Am Weizenfeld und an der Tudorfer Straße bleiben dann immer wieder Fahrgäste stehen. „Teilweise hält der Bus nicht einmal mehr an. Am Freitag konnten 14 Fahrgäste nicht mitfahren“, so der ehemalige CDU-Ratsherr: „Irgendwann macht der Fahrer

die Türen zu und fährt los.“