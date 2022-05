Caritas richtet neue Sozialstation in der Salzkottener Simonstraße ein

Christian Bambeck, Vorstand des Caritasverbandes im Dekanat Büren, Pflegedienstleiterin der Sozialstation St. Hildegard, Simone Stelbrink, Pastor Frank Wecker und Antje Brüggemann, Vorständin des Caritasverbandes im Dekanat Büren (von links), freuten sich über das große Interesse an der Einsegnung der neuen Räumlichkeiten in der Simonstraße in Salzkotten.

„Die Segnung ist ein uralter Brauch, der schon in der Bibel erwähnt wird. Gerade bei caritativen Einrichtungen wie Sozialstationen bedeutet der Segen, dass die mehr als 70 Menschen, die hier arbeiten, unter Gottes Schutz stehen und diesen Segen auch an die ihnen anvertrauten Menschen weitergeben“, sagte der Geistliche.

Während einer gemeinsamen Feierstunde mit Team, Förderern und Freunden dankte Antje Brüggemann, Geschäftsführerin der Caritas Alten- und Krankenhilfe im Dekanat Büren, allen Kolleginnen und Kollegen. Die Segnung der Sozialstation sei etwas ganz Besonderes. Räume bekämen ihren besonderen Charakter erst durch die Menschen, die darin wirkten.

„Und das sind Sie. Sie füllen diese Räume aus mit Fachwissen, Empathie und Zuwendung, also mit Caritas in vielfältiger Form. Vielen Menschen ist gar nicht klar, wie wichtig Ihre Arbeit ist. Dank Ihnen können rund 300 kranke, hilfe- und unterstützungsbedürftige Menschen im heimischen Umfeld bleiben. Das ist für deren Lebensqualität von hohem Wert“, so Brüggemann. Pflegedienstleiterin Simone Stelbrink dankte nicht nur ihren Kolleginnen und Kollegen, sondern auch den Kooperationspartnern und Förderern, die die Entwicklung und das Wachsen der Sozialstation treu und stets im konstruktiven Dialog in den vergangenen 30 Jahren begleitet hätten. „Wir feiern heute nicht nur die Einsegnung, sondern auch unser 30-jähriges Bestehen“, sagte Stelbrink. Bei den zahlreichen Umzügen, die durch den großen Zulauf an Patienten und die wachsende Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich waren, habe man in der Gemeinde Salzkotten immer Unterstützung erhalten; sei es von Kooperationspartnern oder auch der örtlichen Verwaltung.