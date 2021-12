Daten und Fakten rund um die Stadt

Die kompakte und zugleich detaillierte Publikation enthält Zahlen, Daten und Fakten rund um die Entwicklung der Stadt und ihre Ortsteile. Die 21. Ausgabe beschreibt die geografischen, demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse Salzkottens und zeigt Strukturen und Entwicklungstendenzen.

„Besonders durch die stetige Erweiterung der Baugebiete und Gewerbeflächen, die gute und wachsende Infrastruktur sowie die direkte Verkehrsanbindung über die B1 und das Schienennetz nach Paderborn und Richtung Soest verzeichnet Salzkotten einen anhaltenden Aufwärtstrend in vielen Bereichen“, zieht Bürgermeister Ulrich Berger eine Folgerung aus den Daten. So seien aktuell im Stadtgebiet rund 7857 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, im produzierenden Gewerbe, Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Dienstleistungen tätig. Im Jahr 2000 waren es noch 5773 Beschäftigte.

Weitere Daten zu den aktuellen Sozialleistungen, Sozialraumdaten, Schülerzahlen, städtischen Infrastrukturmaßnahmen, Gewerbe- und Industrieflächen, der Finanzsituation, Sport und Kultur, Rat der Stadt sowie das aktuelle Durchwahlverzeichnis der Stadtverwaltung sind im Statistischen Jahrbuch 2021 zu finden.

Dank der Unterstützung von Sponsoren kann es weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden und ist ab 3. Januar im Bürgerbüro erhältlich. Ohne Termin kann es abgeholt werden montags 16.30 bis 17 Uhr, mittwochs 12.30 bis 13 Uhr und freitags 10.30 bis 11 Uhr. Zudem steht es zum Download auf der Internetseite www.salzkotten.de zur Verfügung.