Diebe stehlen Zigarettenautomaten in Salzkotten

Einen kompletten Zigarettenautomaten samt Inhalt haben Unbekannte am frühen Montagmorgen in Salzkotten demontiert und gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Danach ereignete sich die Tat am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr an der Straße Hallenberg. Zuvor, so vermutet die Polizei, hatten die Diebe wohl die Technikkästen der angrenzenden Straßenlaternen geöffnet und diese ausgeschaltet, ohne dass hier Sachschaden entstand.

Zeugen hatten zur Tatzeit einen lauten Knall gehört und einen dunklen Kombi und zwei Männer am Tatort beobachtet, die Polnisch miteinander sprachen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem Kombi und den beiden Männern machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.