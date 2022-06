„Donnerstags in Salzkotten“: Livemusik zum Feierabend

„Nachdem das beliebte Open-Air-Event letztmalig 2019 stattfand, dürfen wir am 7. Juli und 4. August endlich wieder Livemusik auf dem Marktplatz hören“, freut sich Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger. Gemeinsam mit dem Team Salzkotten Marketing und den Sponsoren hat Berger die Neuauflage der Feierabendkonzerte angekündigt. Nach getaner Arbeit ist dann Unterhaltung unter freiem Himmel angesagt. Gestartet wird jeweils um 18 Uhr, gegen 22 Uhr endet die Livemusik.

„Die Hennsens“ und „The Juniors“ treten auf

Erstmals in Salzkotten zu Gast wird die Band „Die Hennsens“ aus Hövelhof sein. Die fünf Musiker präsentieren deutschen und internationalen Pop und Rock sowie Musik aus den 90er Jahren, Soulklassiker und Dance. Die Band für das zweite Konzert im August, „The Juniors“, war bereits für 2019 verpflichtet worden. Damals musste das Konzert aber wegen eines Sturms abgesagt werden. „Deshalb sollte die Band in diesem Jahr auf jeden Fall dabei sein“, so Berger. The Juniors präsentieren Songs aus ihrem Repertoire mit Evergreens, Rock-Klassikern, den Top-Charts und Schlagern.

Auch in diesem Jahr soll wieder der Getränkebecher mit der Donnerstags-in-Salzkotten-Silhouette die Eintrittskarte für die Konzerte sein. Mit dem Becher können dann Getränke erworben werden. Im Vorverkauf wird es den Becher für 3 Euro aber zunächst nicht geben. Aufgrund des Rohstoffmangels gebe es auch hier Lieferengpässe, informiert Stefanie Herting, Geschäftsführerin Salzkotten Marketing. Sie hofft, dass die Becher in den nächsten Tagen geliefert werden. Ansonsten seien sie am Konzertabend erhältlich.

Getränkebecher ist die Eintrittskarte

Die Getränkebecher können außerdem für Konzertveranstaltungen in den Nachbarstädten Delbrück (mittwochs) und Geseke (freitags) genutzt werden und umgekehrt. „Damit kommt man in den Genuss von sechs Konzerten für drei Euro“, so Berger. Salzkottens Bürgermeister regt zudem an, für Hin- und Rückfahrt den Stadtbus zu nutzen. Weiterhin dankte Berger den vielen Sponsoren für deren finanzielle Unterstützung.

„Donnerstags in Salzkotten ist eine tolle Veranstaltung, die zu Salzkotten dazugehört. Wir freuen uns, das Fest wieder unterstützen zu können“, sagte Marcus Knoche von der Volksbank Büren-Brilon-Salzkotten. Und auch Sponsorin Kordula Witulski schätzt die schöne Atmosphäre der Konzertabende. So könnten in den Ferien den Daheimgebliebenen tolle Unterhaltung ein schöner Sommerabend geboten werden. Neu im Boot ist die Warsteiner Brauerei. Ihre Vertreterin, Katharina Wendt, freute sich, dazu beitragen zu können, wieder Leben in die Stadt zu bringen.