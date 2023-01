Drei Musikvereine begeistern beim Neujahrskonzert in Salzkotten

Salzkotten

2023 ist genau eine Woche alt, und endlich, nach der Pandemiepause, die manch einem wie eine Ewigkeit vorkam, konnte der Taktstock wieder in der Sälzerhalle geschwungen werden. Zum Neujahrskonzert strömten am Samstag etliche Musikbegeisterte nach Salzkotten, hatten die teilnehmenden Orchester ein variantenreiches Programm einstudiert, perlte der Sekt beim Empfang des Bürgermeisters in den Gläsern.

Von Corinna Langkammer