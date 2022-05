DRK Salzkotten ehrt Mehrfachspender

Eingeladen waren außerdem 14 Helfer, die seit dem Beginn der Corona-Einschränkungen ehrenamtlich bei den Blutspendeterminen im Einsatz waren.

Die Leiterin des Arbeitskreises Blutspende, Petra Schmidt-Broccucci dankte allen ganz besonders dafür, dass sie sich trotz aller Einschränkungen für diese unverzichtbare Aufgabe eingesetzt haben. Auch durch die große Motivation und Einsatzbereitschaft des gesamten Teams wurden im Coronajahr 2021 insgesamt 1932 Blutspenden verzeichnet. Das waren damit mehr als in den beiden Vorjahren. Erfreulich war, dass darunter 97 Erstspender waren.

Im Mittelpunkt der Festveranstaltung und der Ansprache des Vorsitzenden Dieter Jagiella standen die Blutspendejubilare. „Sie sind tatsächlich Lebensretter, auch wenn Sie nicht wissen, welchen Menschen gerade ihr Blut geholfen hat. Das können Frühgeborene, Patienten mit schweren Erkrankungen oder Unfallopfer sein. Ohne Sie und Ihresgleichen im ganzen Land könnte unsere medizinische Versorgung nicht aufrechterhalten werden. Sie stehen am Anfang der Kette der Blutversorgung. Sie sind aber ihr wichtigstes Glied; denn für diesen Stoff gibt es noch keinen Ersatz“, sagte Jagiella.

Mit gespendetem Blut können seit 70 Jahren Millionen Menschen therapiert und auch gerettet werden. Für die Gegenwart und Zukunft zeichne sich ab, dass immer mehr Blut benötigt werde. „Wir werden alle älter und auch die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Babyboom 1955 bis 1965 kommen jetzt in ein Alter, in dem häufiger und zum Teil auch komplizierte Behandlungen erforderlich sind“, informierte der Ortsverbandsvorsitzende. Dieter Jagiella dankte gemeinsam mit Petra Schmidt Broccucci allen Spendern für ihr Pflichtgefühl und ihr Verantwortungsbewusstsein. „Sie haben sich selbstlos für die Gesundheit und das Leben anderer eingesetzt. Bitte bleiben Sie uns treu und helfen weiterhin mit, dass sich noch mehr Bürger in dieser lebenswichtigen Sache engagieren.“ Die nächsten Spendetermine sind am 11. Mai in Verne, am 30. Mai in Scharmede und am 7. Juni in Salzkotten.

Die Blutspenderinnen und Blutspender wurden mit einer Ehrennadel, Urkunde und einem kleinen Präsent ausgezeichnet. Am häufigsten kam Wilhelm-Josef Hönig zur Blutspende; insgesamt 175 mal. 150 mal spendeten Petra Schmidt-Broccucci und Michael Pottmeier. Die 100 machten Petra Wessel, Maria Ewers, Frank Gockel und Annemarie Wessel voll. 50 mal haben gespendet: Elisabeth Jäger, Claudia Wiegand, Josef Santüns, Michael Strunz, Marita Kleist, Lothar Tebbe, Heinrich-Josef Mennemeier, Klaus Korsmeier, Meinolf Votsmeier, Christiane Thiele,Michael Iseken, Ralf Dittrich, Larmelina Schrewe, Daniel Klaus, Friederike Petsche, Hubert Hupe, Daniel Lohren, Andrea Kemper, Dirk Klink und Michael Muskalla.

75 mal haben gespendet: Heinrich Tüllmann, Michael Peters, Matthias Kemper, Ida Temborius, Peter Temborius, Maria-Magdalena Schött, Beate Stupeler, Norbert Mertens, Rolf Ehmann , Gabriele Hoffmeister, Ralf Bernard, Wilfried Spenner, Ingrid Hübl, Ulrich Erzen, Marco Mannfraß, Christa Kebsch. 37 Personen hatten 25 mal gespendet.