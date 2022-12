DRK Salzkotten ehrt verdiente Mitglieder

Petra Schmidt-Broccucci ist zudem seit 1997 Schatzmeisterin im Ortsverein Salzkotten, von 2000 bis 2021 war sie als Rotkreuzleiterin aktiv.

Ebenfalls geehrt für seine 45-jährige Treue zum Ortsverein und seine ehrenamtliche Hilfe in vielen Bereichen wurde Siggi Kühn, der früher in der JRK-Leitung und dann von 2000 bis 2003 als Rotkreuzleiter aktiv war. Insbesondere als Ausbilder in Erster Hilfe hat er sich eingesetzt. Geehrt wurde zudem Norbert von Zwehl, der sich von 1984 bis 2002 zunächst als Schriftführer und dann als stellvertretender Vorsitzender auch im Vorstand engagiert hat.

DRK-Vorsitzender Dieter Jagiella würdigte alle Geehrten in einer kleinen Ansprache und überreichte ihnen anschließend mit der Rotkreuzleiterin Jasmin Nolte eine Urkunde, Ehrennadel und eine Rose als Zeichen für die Treue zum Ortsverein.

Die weiteren Jubilare sind: Sabine Barth, Irene Echterling, Reinhold Hellinge, Dieter Jagiella und Christiane Kuppilas (zehn Jahre); Martina Langen, André Mohnert und Irmgard Renneke (15 Jahre); Claudia Lorang und Karl-Heinz Stork (20 Jahre) sowie Jutta Nonnast (25 Jahre).

Barthold Dietz hatte während dieser Veranstaltung noch im Mittelpunkt gestanden. Er gehörte 1967 zum Gründungsvorstand und hatte 70 Jahre lang das DRK ehrenamtlich unter anderem als Sanitätsausbilder und Bereitschaftsführer unterstützt. Für seinen vorbildlichen Einsatz hatte ihm der Ortsverein Salzkotten bereits 2019 mit der Ernennung zum Ehrenmitglied gedankt. Mit großer Bestürzung hat der Ortsverein dann Anfang Dezember vom Tod seines Ehrenmitgliedes erfahren.