DRK Salzkotten hält Ausschau nach neuem Vorsitzenden

Das Jahr sei für den Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Salzkotten wie ein Sprung ins eiskalte Wasser sowie eine Herausforderung und ein Test für eine Gemeinschaft gewesen, die auf gute persönliche Zusammenarbeit angewiesen sei. Mit diesen Worten blickte der Ortsvereinsvorsitzende Dieter Jagiella in der Jahreshauptversammlung auf das Berichtsjahr 2021 zurück.

Das habe sowohl für die Einsatzbereitschaft gegolten, die unter anderem für Sanitätsdienste, Katastrophenschutz, Aus- und Fortbildungen zuständig sei, als auch für die Helfer in den Bereichen Wohlfahrt und Soziales wie Blutspende, Sport- und Gesundheitskurse, Erste Hilfe und Seniorenarbeit.

Über einige Arbeitsfelder und die trotz Coronaeinschränkungen sehr guten Jahresergebnisse berichtete dann Rotkreuzleiterin Jasmin Nolte: Es habe 21 Blutspendetermine gegeben, die in Oberntudorf, Thüle, Verne, Scharmede und in Salzkotten angeboten worden seien. „Insgesamt zählten wir 1792 Spender, davon 85 Erstspenderinnen und Erstspender. Die Helfer haben 1800 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet“, so Jasmin Nolte. Von Januar bis Juni 2021 übernahmen insgesamt zehn Helfer die Aufgabe, in der Seniorenresidenz und in der Hauptstelle der Volksbank die Bewohner bzw. Mitarbeiter auf Covid 19 zu testen.

2021 gab es außerdem einige Einsätze. So halfen die Rotkreuzler bei der Versorgung von Autofahrern im Stau auf der A44, waren bei der Übung Eggeschutz mit der Feuerwehr dabei, übernahmen den Sanitätsdienst beim Salzkottener Marathon, hatten einen Betreuungseinsatz in Scharmede aufgrund von Gaslecks und stellten den Sanitätsdienst beim Konzert an der Dreckburg. Ein Teil der Einsatzbereitschaft war im Auftrag des Katastrophenschutzes bei der Hochwasserkatastrophe Erftstadt und in Euskirchen-Flamersheim im Einsatz.

95.370 Kilo Kleidung gesammelt

„Insgesamt haben unsere Helfer mehr als 1200 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei Bereitschaftsabenden, Sanitätsdiensten und verschiedenen Einsätzen geleistet. Ständig im Einsatz war außerdem der Arbeitskreis Altkleidersammlung unter der Leitung von Hubert Berger“, so Nolte. Hier leerten zwölf Ehrenamtliche in Dreier-Teams wöchentlich die 19 Altkleidercontainer. Gesammelt wurden 95.370 Kilo Kleidung, die an die Brockensammlung Bethel weitergeleitet wurden.

Die Schatzmeisterin und Leiterin des Blutspendedienstes, Petra Schmidt-Broccucci, legte dann nach den guten Haushaltsergebnissen des zurückliegenden Jahres den Haushaltsplan für das Jahr 2023 zur Abstimmung vor. Dazu gab es mahnende Worte zur Sparsamkeit. Höhere Energiekosten, Wartungs- und Ausbildungskosten und mögliche Mindereinnahmen bei Kleidersammlung und Sanitätsdiensten könnten 2023 zu einem Defizit im Finanzhaushalt führen. Der Ortsverein finanziert sich ohne Unterstützung durch die Kommune und übergeordnete öffentliche Einrichtungen nur durch eigene Einnahmen.

Mit Spannung wurden dann die Vorstandswahlen erwartet. Vorsitzender Dieter Jagiella hatte bereits vorab angekündigt, dass er nach zehn Jahren nicht mehr für die volle Wahlperiode von vier Jahren zur Verfügung stehen werde und auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger sei, um dies Amt in jüngere Hände zu übergeben. Unter diesem Vorbehalt stimmte er seiner einstimmigen Wiederwahl zu. Einstimmig verliefen auch die weiteren Neubesetzungen. Neu im Vorstand als Rotkreuzarzt ist Matthias Fiedler als Nachfolger von Oliver Schulte, dessen Hausarztpraxis ihm kaum Zeit für andere Aufgaben lässt. Ebenfalls neu im Amt ist als stellvertretender Vorsitzender Hubert Berger, der Dr. Wilhelm Tappert ablöst. Tappert trat aus Altersgründen zurück.

Als neue Schriftführerin konnte der Ortsverein Heike Kühn gewinnen. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden jeweils in ihrem Amt von der Mitgliederversammlung bestätigt. Dieter Jagiella dankte unter großem Beifall Oliver Schulte und Dr. Wilhelm Tappert ganz besonders für deren langjährigen Einsatz im Ortsverein und schloss an alle Aktiven gewandt mit den Worten: „Ihr alle macht unseren Ortsverein aus, habt gemeinsam trotz eines Corona bedingten Stillstandes im Land einiges bewegt und könnt stolz sein auf Euer ehrenamtliches Engagement zum Wohle vieler Bürger.“