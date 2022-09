Drogenkonsum: Polizei Paderborn zieht sieben Fahrer aus dem Verkehr

Die Polizei Paderborn hat bei ihren Schwerpunktkontrollen am Montag in Salzkotten den Fokus auf Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr gelegt und laut einer Mitteilung sieben Teilnehmern die Weiterfahrt untersagen müssen.

Schwerpunktkontrollen in Salzkotten

Von 10 bis 18 Uhr hatte die Polizei eine Kontrollstelle an der Geseker Straße in Höhe der Upsprunger Straße eingerichtet, um den Durchgangsverkehr zu kontrollieren. Zwischen 11 und 14.30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte den weiteren Angaben zufolge sieben Fahrer mit Anzeichen von Drogeneinwirkung.

In der nahegelegenen Sälzerhalle konnten Urin-Vortests durchgeführt werden, die den ersten Verdacht bestätigten. Die Tests zeigten Rückstände von THC (Cannabis), Amphetaminen und Kokain oder Kombinationen dieser Betäubungsmittel an. Zur Beweissicherung wurde Blutproben angeordnet. Ein Arzt begleitete den gesamten Einsatz und entnahm die Blutproben direkt vor Ort in der Stadthalle. Die betroffenen Fahrer im Alter von 25 bis 40 Jahren, davon drei Transporter-Fahrer, wurden angezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Ein ausländischer Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Verdacht des Kennzeichen-Diebstahls

Im Zuge der Kontrollen fielen fünf Fahrzeuge mit Mängeln auf. Es wurden die Ladungssicherung, Bremsen oder technische Veränderungen beanstandet. Drei Fahrer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt. In einem Fall fuhr ein Kind ungesichert in einem Auto mit. Zehn weitere Verstöße ahndeten die Polizisten mit Verwarnungsgeldern. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Kennzeichen-Diebstahls aufgenommen und die Schilder sichergestellt.