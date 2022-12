Ein-Euro-Ticket geht in Delbrück und Salzkotten an den Start

Mit einem beherzten „Gute Fahrt“ bringen jetzt die Bürgermeister der Städte Delbrück und Salzkotten in Zusammenarbeit mit der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH) das Ein-Euro-Ticket an den Start. Nach inzwischen mehr als dreijähriger Vorlaufphase können Fahrgäste vom 1. Januar an die Stadtbuslinien in den beiden Städten für jeweils einen Euro pro Fahrt nutzen.

Das Angebot der Stadtbuslinien sei sowohl in Salzkotten als auch in Delbrück sehr gut, betonen die Bürgermeister Ulrich Berger und Werner Peitz. In den Bussen selbst gäbe es aber seit Einführung des Stadtbusverkehrs 2016 „zu viel Luft“. „Diese sollte besser von Fahrgästen geatmet werden“, sagte Salzkottens Bürgermeister Berger am Donnerstag zum Start der Werbekampagne. Weil das offenbar am Preis liegt, hatte der Salzkottener Stadtrat bereits 2019 beschlossen, eine Fahrt im Stadtgebiet für einen Euro statt 2,30 bzw. 2,70 Euro anzubieten und das mögliche Defizit den Busunternehmen aus der Haushaltskasse zu zahlen. In Delbrück gab es ähnliche Pläne.

Während in den meisten Kommunen des Kreises die Idee gut ankam, gab es in der Verbandsversammlung auch Bedenken. „Wir haben viel diskutiert, gerungen und manchmal auch gestritten“, so Berger. Nun wird das günstige Ticket in Delbrück und Salzkotten für zwei Jahre als Pilotprojekt eingeführt. „Angesichts der Krise und der steigenden Preise ist das Ein-Euro-Ticket genau das, was wir den Bürgern anbieten wollen – nämlich Unterstützung“, sagte Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz und sprach von einem Freudentag für die beiden Städte.

Gedacht sei das Angebot für Einzelfahrten im innerstädtischen Verkehr. Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus seien nicht inbegriffen. Berger versicherte aber, dass auch die Fahrt zwischen Niederntudorf und Salzkotten nur einen Euro koste, auch wenn es hier kurzzeitig über Bürener Stadtgebiet gehe. Ebenso zahlen Fahrgäste für die Zugfahrt zwischen Scharmede und Salzkotten nur einen Euro.

Das mögliche Defizit wollen die Städte aus eigener Tasche bezahlen. Für den schlimmsten Fall, der aber gleichzeitig auch der beste Fall wäre, weil die Bürger dann das Angebot maximal nutzen, haben Salzkotten 75.000 Euro und Delbrück 79.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Unterstützung insbesondere auch bei der Werbekampagne finden die Kommunen bei der VPH. Udo Wiemann hatte am Donnerstag die druckfrischen Werbeplakate mitgebracht. Er betonte, dass es angesichts des bundesweiten 49-Euro-Tickets nicht sein könne, dass der Preis für Hin- und Rückfahrten im eigenen Stadtgebiet über vier Euro liege. Allerdings habe es bei der VPH auch Widrigkeiten und Skepsis angesichts der Finanzierung gegeben. Buskapazitäten, so betonte Wiemann, seien ausreichend vorhanden. Das Neun-Euro-Ticket habe aber gezeigt, dass bei guter Akzeptanz die Anschaffung weiterer Busse nicht auszuschließen sei.

Auch vor dem Hintergrund der Neuausschreibung des Linienbündels 12 für 2026 erhofft sich Berger aus der zweijährigen Probezeit fundierte Erkenntnisse. Dann müsse nämlich beurteilt werden, welche Linien unbedingt erhalten werden sollen. „Wir haben uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hoffen nun, dass viele Bürger das Angebot nutzen“, so Berger. Und sein Amtskollege aus Delbrück ergänzt: „Am Ende der zwei Jahre wollen wir sagen können, der Kampf um das Ein-Euro-Ticket hat sich gelohnt.“