Ein goldener Auftritt

Das war bereits am 6. August der Fall, als der 42- Jährige nach dem erfolgreichen Vogelschießen Schützenkönig wurde und das war auch am Samstag zum Auftakt der Schützenfesttage der Fall. Bevor sich am späten Sonntagnachmittag und am Abend die Feierlichkeiten fortsetzen, wurde am Nachmittag der formelle Teil durchgeführt. Dieser startete nach dem Antreten der Schützen und dem Abholen des Königspaares. Es war ein wunderbares Bild, als sich das Königspaar und ihre neun Hofdamen den Schützenvolk, Musikern und den vielen Besuchern zeigten.

Zwar nicht aus Gold aber immerhin in goldener Farbe, war das Kleid, welches sich die Regentin für das Hochfest der Schützen zugelegt hatte. Ihre begleitenden Hofdamen trugen Kleider in der Farbe Blau. Der Hofstaat des Königspaares setzte sich zusammen aus Familienmitgliedern und Freunden. Unter ihnen auch Paare aus Altenbeken und Mettinghausen, die in den Uniformen ihrer Heimatvereine mitmarschierten.

Am Montag zeigt sich das Königspaar nochmals bei einem Ausmarsch (ab16 Uhr) den Besuchern. Am Abend wird dann in der Kleeberghalle wieder kräftig gefeiert. Gegen 21.30 Uhr wird auch der Holzschuhhofstaat einmarschieren.