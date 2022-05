Ein Haus voller kleiner Forscher

Bereits zum vierten Mal erhält der Kindergarten Sälzerkrümel in Salzkotten die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“. Beim Vater-Kind-Forschertag überreichte Beate Wilper vom ZDI Paderborn der kommissarischen Kindergartenleiterin Swenja Amenda-Gertkemper die Plakette für das kontinuierliche Engagement bei der Förderung frühkindlicher Bildung in den naturwissenschaftlichen Bereichen.

Nach der pandemiebedingten Pause freuten sich die Kinder, Väter, Opas und Onkel über den erlebnisreichen Vormittag, der im Zeichen junger Forscherinnen und Forscher stand. Etwa 65 Kinder experimentierten gemeinsam mit ihren Vätern an elf verschiedenen Stationen und lernten dabei unter anderem, wie viel Gewicht ein Ei tragen kann, wie lange eine Murmel auf einem Dosentrampolin hüpft oder wie ein Luftballon in warmer Luft schweben kann.

Beendet wurde der Vater-Kind-Forschertag mit einem großen Knall und der Zertifikatsübergabe. Beim Abschlussexperiment wurde ausprobiert, wie viele Kinder sich auf ein Brett stellen müssen, um die darunter liegenden Luftballons platzen zu lassen. Dies gelang am Ende mit tatkräftiger Unterstützung der Väter.

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben. Möglich wird dies im Kreis Paderborn durch die gemeinsame Initiative des ZDI Paderborn und der gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Die Zertifizierung wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen erneut bewerben.

Für die Auszeichnung hatte sich der Sälzerkrümel das Jahresthema „Nachhaltigkeit“ ausgesucht. Dieses ist aus einem Wettbewerb zum Thema Müll heraus entstanden. „Die Kinder waren so begeistert, dass sie das Thema weiterführen wollten“, berichtet Swenja Amenda-Gertkemper. So wurde am Waldtag Müll gesammelt, der anschließend getrennt und upgecycelt wurde. Für die Kinder steht fest: Sie wollen in Zukunft Müll vermeiden und ihre Umwelt bewusster wahrnehmen.