Einbrecher erbeuten Schmuck in Salzkotten-Scharmede

Salzkotten-Scharmede

Bislang unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende (10. Februar, 15 Uhr bis 12. Februar, 13.50 Uhr) die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und drangen gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein freistehendes Einfamilienhaus am Vauß Kamp im Salzkottener Ortsteil Scharmede ein. Das teilte die Polizei Paderborn am Montag mit.