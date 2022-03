Einbruch in Einfamilienhaus in Salzkotten-Verne

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Wiedkamp in Salzkotten-Verne sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter war am Freitag, 11. März, in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr in das Gebäude, das derzeit saniert wird, eingebrochen. Er flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung, weil er möglicherweise gestört worden ist, so die Polizei.

Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte mittelblonde, kurze Haare und war zur Tatzeit mit einer hellblauen Hose und einer hellen, eventuell grauen, Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können: 05251/3060.