Eine-Welt-Kreis Salzkotten macht auf Fluchtschicksale aufmerksam

Auf Menschen, die auf der Flucht ums Leben gekommen sind, möchte der Eine-Welt-Kreis Salzkotten aufmerksam machen. Am Sonntag, 26. Februar, ist eine Lesung mit Musik in der St.-Marien-Kirche geplant.

„Es schreit zum Himmel“, so lautet der Titel einer Veranstaltungsreihe, die der Eine-Welt-Kreis Salzkotten organisiert. Dabei geht es um das Thema Flucht. Unter anderem soll auch auf die Situation an den europäischen Außengrenzen aufmerksam gemacht werden.

Dort sterben seit Jahrzehnten Menschen beim Versuch, einen sicheren Ort zu erreichen, so der Eine-Welt-Kreis zum Hintergrund. Viele seien vor Krieg und Verfolgung geflohen. Sie hätten ihr Leben riskiert und es verloren.

Zum Gedenken an Menschen, die auf der Flucht ums Leben kamen, steht am Sonntag, 26. Februar, eine Lesung mit Musik auf dem Programm. Sie beginnt um 17 Uhr in der Kirche St. Marien und hat den Titel „Ich war auf der Flucht und Du hast mich…..“. Sebastian Aperdannier trägt Texte vor, Uta Hänsch spielt dazu die Geige. Anhand dreier Geschichten unterschiedlicher Fluchtschicksale können die Teilnehmer den Weg der Geflüchteten nachvollziehen und deren Perspektive kennenlernen.

Weiter geht es in der Veranstaltungsreihe am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr ebenfalls in St. Marien. Dort tritt der Gospelchor Anröchte „Spirit of Music“ auf. In diesem Konzert soll das Leben derer, deren Lebenswege durchkreuzt wurden, gewürdigt werden.

Am Dienstag, 7. März, wird von 19 Uhr an in der Aula der Liboriusschule der Zufluchtsort Baobab vorgestellt. Emmanuel Mbolela, politischer Flüchtling aus dem Kongo, hat seine Erfahrungen in einem Buch niedergeschrieben, das er in Salzkotten 2013 vorgestellt hat. Er hat seine Erlebnisse genutzt, um anderen Schlimmes zu ersparen: Mit der Organisation „Arcom“ gründete er ein Rasthaus in Marokko, in dem aus den übrigen afrikanischen Ländern ankommende Frauen mit ihren Kindern für einige Wochen eine Zuflucht finden können. Sie können zur Ruhe kommen und andere Möglichkeiten ausloten, als die, die lebensgefährliche Route nach Europa weiterzuverfolgen.