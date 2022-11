Elf Aktive des SGV Salzkotten als Wanderführer ausgebildet

Insgesamt waren 15 Teilnehmer in dem viertägigen Lehrgang, der von Dr. Wolfgang Eckel (SGV Hauptfachwart Wandern) geleitet wurde, erfolgreich. Elf Aktive vom Wanderverein Salzkotten (SGV) erhielten ihre offizielle Ernennungsurkunde zur Wanderführerin oder zum Wanderführer. Die Ausbildung in der Luise-Weber Hütte fand an zwei Wochenenden statt.

Die SGV-Abteilung Salzkotten freut sich sehr, dass sich immer wieder Interessierte zu Wanderführern ausbilden lassen und damit ihre Bereitschaft bekunden, Wanderer durch die Natur zu führen und ihr Wissen aus dem Lehrgang zur Verfügung zu stellen. Einer der Schwerpunkte der Ausbildung war die Qualitätssicherung, nicht nur bei der Wanderführung, sondern auch bei der Festlegung der Wege.

Gearbeitet wurde mit Kompass, Lupe, Planzeiger und Stechzirkel. Doch auch die Digitalisierung wird immer mehr genutzt, da das Spektrum für die Wandervorbereitungen immer größer wird. Neue Wanderwege werden oft durch einen QR-Code gekennzeichnet. Hier haben die Wanderer einen direkten Zugriff über das Smartphone.

Routenplaner Komoot

Das Wandern mit der Nutzung von Internetportalen und GPS war daher ein wichtiges Thema der Ausbildung. Etwa 30 Prozent des Lehrgangs verbrachten die Teilnehmer mit dem digitalen Routenplaner Komoot, der vollkommen neue Wege für alle Wanderer öffnet und es fast unmöglich macht, sich zu verirren. Per Knopfdruck führt er zurück zum Ausgangspunkt, und auch unterwegs einzusteigen oder Routen zu ändern, ist kein Problem.

In den Gruppenarbeiten wurden die Erwartungshaltung bei geführten Wanderungen, Planung einer Wanderung, Auswahl des Wandergebietes, gestalterische, jahreszeitliche und organisatorische Planung einer Wanderung ausgearbeitet und übermittelt.

Der Wanderverein Salzkotten (SGV), der 1934 gegründet wurde, zählt 330 Mitglieder und ist einer der größten Wandervereine in der Region. Der Verein bietet immer wieder neben den vielen geführten regionalen Wanderungen auch überregionale Touren durch geschulte Wanderführer an.

Die neuen Wanderführer sind: Doris Pottmeier, Hubertus Claes, Brigitte Westermeier, Josefa Mertens, Elisabeth Kovacevic, Andreas Heimann, Gabriele Gröblinghoff, Michael Langer, Tim Leiwesmeier, Margret Lütke-Entrup und Michelle Williams.