Ermäßigungen und Zuschüsse: Stadt Salzkotten überarbeitet Richtlinien des Familienpasses

Mit dem Salzkottener Familienpass, ein freiwilliges Angebot der Stadt, wird seit 1987 ein kommunaler Beitrag zur Familienfreundlichkeit vor Ort geleistet. Durch den Familienpass soll es anspruchsberechtigten Familien durch verschiedene finanzielle Vorteile möglich sein, die Freizeit gemeinsam zu gestalten und leichter am gesellschaftlichen Leben in der Stadt teilzunehmen.

Da sich familienpolitisch, aber auch durch den zeitlichen Wandel immer wieder Veränderung in vielen Lebensbereichen ergeben, sei eine stetige Anpassung des Familienpasses an die aktuellen Gegebenheiten erforderlich, heißt es aus dem Salzkottener Rathaus. Aus diesem Grund habe sich der Schul-, Familien- und Sozialausschuss des Rates mit dem Thema befasst und eine Anpassung der Richtlinie zur Herausgabe des Salzkottener Familienpasses ausgearbeitet. Der Änderung stimmte der Rat der Stadt Salzkotten in seiner Sitzung am 7. April dieses Jahres zu.

Neu ist, dass zusätzlich Familien mit zwei Kindern in die Fördervoraussetzungen aufgenommen werden und damit ebenfalls von den Vergünstigungen wie beispielsweise ermäßigtem Freibadeintritt oder Zuschüssen zu mehrtägigen Klassen- und Kursfahrten profitieren können.

Sollte Interesse an einem Familienpass bestehen, kann dieser im Bürgerservice der Stadt Salzkotten beantragt werden. Informationen zu den benötigten Unterlagen sind dem Antragsformular online auf www.salzkotten.de zu entnehmen. Die Verwaltung bittet jedoch um Verständnis gebeten, dass aus technischen Gründen die Beantragung des Familienpasses erst ab dem 1. August dieses Jahres möglich sein wird.

Um Familien jedoch schon mit Beginn der Freibadsaison die Chance zu geben, die Vorteile zu nutzen, erhalten anspruchsberechtigte Familien in Kürze Post mit vorübergehenden Familienpässen zugesandt.

Familien, in denen mindestens eins von zwei Kindern das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat, bekommen die Pässe bei Bedarf auf Anfrage bei der Stadt Salzkotten ausgestellt. Für die Zusendung ist ein vorheriger Nachweis über den Bezug von Kindergeld für jedes Kind über 18 Jahre erforderlich. Der Nachweis kann elektronisch oder postalisch an die Stadt übermittelt werden.

Für Fragen zum Familienpass und zu weiteren städtischen Leistungen für Familien steht H. Dirks unter Telefon 05258/507-1102 oder per E-Mail unter f.dirks@salzkotten.de zur Verfügung.