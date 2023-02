Erster Salzkottener Showtanzwettbewerb startet in Thüle

Das letzte Helau des Büttenabends der Karnevalsabteilung „Half un' Half“ des Heimatvereins Thüle ist kaum verklungen, da sitzen die Jecken schon in den Startlöchern für den nächsten Höhepunkt der Session. Die Karnevalisten in Thüle richten am Freitag, 17. Februar, den ersten Showtanzcontest im Stadtgebiet Salzkotten aus. Es gibt noch Karten.

Nach dem grandiosen Büttenabend ist die Karnevalsabteilung des Heimatvereins hoch motiviert, die kommenden Veranstaltungen genauso erfolgreich zu rocken und freut sich zunächst auf ihren Weiberkarneval an diesem Donnerstag (16. Februar), von 18 Uhr an, Karten gibt es an der Abendkasse.

Zum 22-jährigen Bestehen der Karnevalsabteilung im Heimatverein musste allerdings auch noch ein weiteres, neues Highlight her: Die Abteilung „Half un‘ Half“ hat zum ersten Showtanz Contest des Stadtgebietes Salzkotten eingeladen. Fünf Männerballette und drei Showtanzgruppen haben sich für den Wettbewerb angemeldet. Gewertet wird in zwei Kategorien: Showtanz und Männerballett, in jeder Kategorie wird ein Wanderpokal verliehen. Mit dabei sind auch Thüler Männerballett „Flying Dancers“ und die Thüler Tanzgarde „Rot-Weiße Funken.“ Sie tanzen allerdings der Fairness halber außerhalb der Wertung.

Einlass in die Thüler Mehrzweckhalle ist von 18 Uhr an. Der Wettbewerb startet um 19.11 Uhr. Restkarten können noch bis Weiberkarneval bei Uniformen Werner in Thüle erworben werden, es gibt keine Abendkasse.

Ausverkaufte Halle

Ihren Büttenabend feierten die Thüler in der mit mehr als 430 Jecken ausverkauften Mehrzweckhalle. Die Karnevalsabteilung hatte zu ihrem 22-jährigen Bestehen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Thüler Jecken einen tollen Abend zu bereiten.

Zum Einmarsch des Sitzungspräsidenten Michael Rose wurde dann mit einem kleinen Sketch sogleich Bezug auf das Jubiläum genommen. Hierzu wurde dann stellvertretend für die Gründungsmitglieder der damalige Vorstand mit Silvia Berhorst, Bernd Strunz und Michaela Kappius auf die Bühne geholt. Dann begeisterte die Tanzgarde „Rot-Weiße Funken“ mit ihrem Auftritt. Das Thüler Schützenkönigspaar Inka und Josef Gerdesmeier wurde zum Karnevalsprinzenpaar gekürt.

Die Spielschar der Karnevalsabteilung Half un‘ Half brachte kurzweilig das stressige Leben einer Mutter auf die Bühne, die versucht, ihre Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Auch die Thüler Schützen steuerten einen Programmpunkt ein. Das Männerballett „Flying Dancers“ nahm die Thüler Jecken mit auf eine Reise um die Welt mit. Abgerundet wurde das Programm durch Gastauftritte der Tanzgarde und des Männerballetts aus Salzkotten, sowie der Tanzgarde aus Scharmede und der Tanzgarde aus Paderborn.

