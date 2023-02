Erzählcafé Salzkotten feiert zehnten Geburtstag

Nach einer kurzen Begrüßung der Bibliotheksleitern Maria Breuer dankte Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger allen seit 2013 an der Organisation und Ausrichtung der Erzählcafés Beteiligten für ihr langjähriges Engagement: „Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass das Ganze ein Erfolg geworden ist.“

Dazu zählten insbesondere die beiden Moderatorinnen Gisela Buschmeier und Dr. Margarita Hense, die zugleich auch Ideengeberinnen für das Format eines Erzählcafés in Salzkotten waren und sich im Jahr 2012 an die VHS und die Stadtbibliothek gewandt hatten.

Mehr als 70 Erzählcafés haben beide seit 2013 für die Zielgruppe älterer Menschen moderiert und diesen dadurch einen Raum des gemeinsamen Erinnerns, Erzählens und Zuhörens eröffnet. Beim Erzählcafé handelt es sich um ein Format der Biografiearbeit, das sich zu einem anerkannten Feld der Erwachsenenbildung gewandelt hat.

Bürgermeister Berger bedankte sich ferner für die finanzielle Unterstützung zunächst durch die Bürgerstiftung Salzkotten im Premierenjahr 2013 und seit 2014 durch den Förderverein der Stadtbibliothek. Diese Unterstützung ermöglichte es der VHS von Anfang an, auf die Erhebung von Gebühren für Erzählcafés zu verzichten.

Persönliche Erzählbeiträge

Auch VHS-Leiter Markus Krick richtete einige Worte an die knapp 30 Gäste und erinnerte daran, dass während der Corona-Pandemie die Erzählcafés nicht in gewohnter Form ausgerichtet werden konnten und stattdessen das „Erzählcafé to go“ angeboten wurde. „Als die persönliche Begegnung nicht möglich war, wurden Briefe geschrieben, kleine Aufmerksamkeiten verschickt und Gespräche am Telefon geführt.“ Dies habe ihm gezeigt, wie viel persönliche Verbundenheit und Herz in den Erzählcafés stecke.

Im weiteren Verlauf der Feierstunde kamen auch Teilnehmer zu Wort, die persönliche Erzählbeiträge speziell für den Anlass vorbereitet hatten. Hans Wiechers erinnerte sich, wie er 2013 zum Erzählcafé fand und betonte, dass ihm die Zeit bis zum jeweils nächsten Termin immer unendlich lange vorkäme. Heinz Claes berichtete vom Tante-Emma-Laden aus seiner Kindheit und Lisa Stieler trug abschließend einen irischen Segenstext zum Programm bei.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten ihre Freude auf die weiteren bereits geplanten Erzählcafés der VHS zum Ausdruck, die bis zum Semesterende in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek ihre Türen öffnen werden.

Bürgermeister Berger blickte sogar noch weiter in die Zukunft und offenbarte augenzwinkernd seine Überlegung, zum 20-jährigen Bestehen des Erzählcafés im Jahr 2033 dann vielleicht selbst einen aktiven Beitrag als möglicher zukünftiger Teilnehmer der Altersgruppe Ü60 zu leisten.