Erzbischof eröffnet Wallfahrtssaion in Verne

Mit einem geschmeidigen Dreh des Schlüssels aus Messing öffnete Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker am Sonntag das Paradiesportal an der Bartholomäus Kirche im Salzkottener Ortsteil Verne und eröffnete damit die Wallfahrtssaison.

Die alte Holztür aus Eiche öffnete sich ohne zu knarren und machte den Weg frei zum Altar, auf dem das Jahrhunderte alte Gnadenbild der Mutter Gottes seinen Platz hat. Nach einer kurzen Andacht trugen die Muttergottesträger Werner Kessler und Willi Hönig in Begleitung des Bischofs das Gnadenbild aus der Kirche. Hier erwartete bereits eine große Zahl an Gläubigen das Gnadenbild. In einer Prozession ging es anschließend zur Kapelle am Brünneken, wo der Bischof gemeinsam mit Pfarrer Martin Beisler und Pastor Werner Beule das Festhochamt zelebrierte.