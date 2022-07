Auto brennt in Salzkotten aus – keine Spur vom Fahrer

Salzkotten/Geseke

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Mittwoch ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Salzkotten und Geseke in der Nähe der B1. Ersten Angaben zufolge sollte sich eine Person an dem Fahrzeug befinden. Ein Streifenwagen aus Salzkotten und die Feuerwehr Geseke kamen fast zeitgleich an der Einsatzstelle an.

Von Franz Purucker